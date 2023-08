Hanoi (VNA) – Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont atteint 29,13 milliards de dollars de janvier à juillet 2023 et les importations se sont établies à 23,25 milliards de dollars, ce qui a entraîné un excédent commercial de 5,88 milliards de dollars, en hausse de 3,4% sur un an, a fait savoir le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD).

Photo d’illustration: vneconomy.vn Photo d’illustration: vneconomy.vn



Les valeurs des exportations et des importations au cours des sept premiers mois de 2023 ont baissé respectivement de 9,1% et 11,8% par rapport à la même période de l’an dernier, a indiqué le ministère.

Rien qu’en juillet, le Vietnam a gagné 4,62 milliards de dollars grâce aux exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, soit une hausse de 5,3% en glissement annuel.

Entre janvier et juillet, les recettes d’exportation des produits aquatiques ont reculé à 4,95 milliards de dollars, soit une baisse de 25,4%, et celles des produits sylvicoles ont chuté de 25,5% à 7,79 milliards de dollars.

En particulier, les exportations de produits agricoles ont rapporté près de 14,99 milliards de dollars, en hausse de 13,2%, principalement grâce aux fruits et légumes, au riz, aux noix de cajou, au café et aux produits de l’élevage, selon le ministère.

Cependant, certains produits agricoles majeurs ont vu leurs exportations diminuer, comme le caoutchouc, le thé, le poivre, le manioc et les produits à base de manioc.

Au cours des sept premiers mois, les valeurs des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vers l’Asie et l’Afrique ont augmenté de 2,3% et 14,1% pour atteindre respectivement 14,06 milliards de dollars et 573 millions de dollars.

Entre-temps, les exportations vers l’Amérique, l’Europe et l’Océanie ont régressé respectivement de 29,2%, 13,3% et 25,6%.

La Chine, les États-Unis et le Japon sont restés les trois principaux importateurs de produits produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam, représentant 21,9 %, 20,4 % et 7,6 % du chiffre total.

Le ministère a indiqué que le secteur continuera à promouvoir le développement du marché intérieur et des marchés d’exportation, et à traiter les problèmes liés au marché pour faciliter l’exportation de produits agricoles et aquatiques, en particulier vers la Chine, les États-Unis, l’Union européenne (UE) et l’Union économique eurasiatique (UEEA), selon le ministère.

Le secteur optimisera également les accords de libre-échange pour stimuler les exportations phares, soutenir les entreprises dans la recherche de nouvelles commandes et coordonner la protection des noms de marque et des indications géographiques pour les produits potentiels, a-t-il ajouté. – VNA