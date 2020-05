L’an dernier, les États-Unis étaient classés au 1er rang des importateurs des chaussures et sandales vietnamiennes avec 6,65 milliards de dollars, en hausse de 14,2%. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Des importateurs américains des chaussures et des sandales discuteront des possibilités de coopération durant la période post COVID-19 avec leurs partenaires vietnamiens lors d’une visioconférence prévue du 28 au 30 mai.

Cet évènement qui vise à aider les entreprises vietnamiennes des chaussures à stimuler leurs exportations vers le marché américain, devrait réunir 60 importateurs américains et 80 entreprises vietnamiennes.



Il sera organisé par l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (VIETRADE) du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, l’Office du commerce du Vietnam aux Etats-Unis et et l’Association des distributeurs et détaillants des chaussures des Etats-Unis (FDRA).



Au menu figurent notamment mise à jour de la situation du marché américain des chaussures dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, évaluation des perspectives futures, présentation des politiques du Vietnam pour développer l’industrie de la chaussure et promouvoir les exportations nationales vers le marché américain.



Selon les chiffres du Département général des douanes, durant le premier trimestre de cette année, les Etats-Unis restaient le premier marché des chaussures et sandales vietnamiennes avec un chiffre d’affaires de 1,56 milliard de dollars, soit une hausse de 10% en glissement annuel. –VNA