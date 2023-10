La 6e session du Comité de l'ASEAN à Berlin. Photo: VNA La 6e session du Comité de l'ASEAN à Berlin. Photo: VNA



Berlin (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Allemagne a organisé le 5 octobre la 6e session du Comité de l'ASEAN à Berlin (CAB) et un débat sur le positionnement de l'ASEAN dans les structures régionales et mondiales. Cet événement s'est tenu dans le cadre de la présidence tournante du Vietnam dudit Comité.

Étaient présents à la réunion les ambassadeurs de 10 pays de l'ASEAN et l'invité d'honneur - le professeur Michael Doyle, maître de conférences en relations internationales, droit et sciences politiques à l'Université de Columbia, aux États-Unis.

Les ambassadeurs de l'ASEAN ont passé en revue les activités exceptionnelles ces derniers temps du CAB, qui avait mis en œuvre de nombreuses activités significatives, notamment la cérémonie de lever du drapeau de l'ASEAN et le festival de présentation de la culture et de la cuisine des pays de l'ASEAN, à l'occasion du 55e anniversaire de la fondation du bloc, organisés par l'ambassade du Vietnam en août dernier. Ces activités ont contribué à renforcer la compréhension et la solidarité au sein de la communauté de l'ASEAN.

Les ambassadeurs ont également discuté et échangé des questions internationales et régionales d'intérêt commun, ainsi que l'orientation des activités du CAB d’ici la fin de l’année. Selon l'ambassadeur vietnamien Vu Quang Minh, les pays de l'ASEAN doivent renforcer leur solidarité, s'unir, coopérer et se soutenir mutuellement pour surmonter les difficultés communes, tout en s’efforçant de contribuer à la paix, à la stabilité et à la sécurité dans la région et dans le monde.



Les ambassadeurs de l'ASEAN ont convenu de rester en contact et de se coordonner étroitement pour promouvoir davantage les activités communes du Comité de l'ASEAN à Berlin, renforçant les relations entre l'ASEAN et l'Allemagne en particulier, et l'Europe en général, affirmant la position de l'ASEAN sur la scène internationale.



Le professeur Michael Doyle a apprécié hautement le rôle de l'ASEAN dans les structures régionales et mondiales, affirmant que l'ASEAN est un facteur important pour assurer la paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique ainsi que dans le monde. -VNA

