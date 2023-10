Hanoï (VNA) - La sixième journée de travail du 8e Plénum du Parti communiste du Vietnam a eu lieu ce samedi 7 octobre à Hanoï.Au matin, le Comité central du Parti a travaillé en séance plénière pour discuter du résumé des 20 années de mise en œuvre de la Résolution No 23-NQ/TW du 12 mars 2003 du Comité central du Parti du 9e mandat sur la promotion de la force de grande union nationale pour le peuple riche, le pays puissant, la société juste, démocratique et civilisée.Le Premier ministre Pham Minh Chinh, membre du Bureau Politique, a dirigé la séance de discussion.Truong Thi Mai, membre du Bureau Politique, permanent du Secrétariat et cheffe de la Commission centrale de l'organisation du Parti, a présenté un rapport du Bureau Politique sur le plan du personnel du Comité central du Parti pour la période 2026-2031, sur la création de sous-commissions pour se préparer au14e Congrès national du Parti. Le Comité central du Parti a ensuite donné des avis sur ces contenus.L'après-midi, le Comité central du Parti a fait une pause. Le Bureau Politique et le Secrétariat se sont réunis pour donner des avis sur la réception et l'explication des contenus discutés par le Comité central. - VNA