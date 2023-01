La région moyenne et montagneuse du Nord. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le 13e Congrès national du Parti a défini la Stratégie de développement socio-économique jusqu'en 2030, avec vision jusqu'en 2045 et l’orientation de développement des régions, avec comme but de « mieux exploiter et valoriser les atouts de chaque région en termes d'infrastructures, de conditions naturelles, de position géo-politico-économique, de ressources humaines et de renforcer les relations intra-régionales et interrégionales pour participer aux chaînes de valeur mondiales, créant un nouvel espace de développement...".



Ainsi, en 2022, pour la première fois, le Bureau Politique a publié six Résolutions sur le développement socio-économique et la garantie de la sécurité et de la défense nationales des six régions du pays.

1.Résolution No 11-NQ/TW sur « L'orientation de développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité nationales dans la région moyenne et montagneuse du Nord jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045 ». L'objectif est de faire de cette région une zone verte, durable et en développement intégral. La Résolution identifie deux percées dans le développement régional que sont le développement des infrastructures socio-économiques, notamment celles de transport associées aux corridors économiques et le développement des ressources humaines, notamment des plus qualifiées.

Le marché flottant à Can Tho dans le delta du Mékong. Photo : VNA





2.Résolution No 13-NQ/TW du Bureau Politique sur l'orientation de développement socio-économique, la garantie de la défense et la sécurité nationales dans le delta du Mékong jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045. La Résolution a clairement défini l'objectif à atteindre d'ici 2045 : le delta du Mékong deviendra une région de développement intégral, verte, civilisée et durable, imprégnée de son identité culturelle et ayant un bon niveau de développement.

Le Parc industriel Vietnam-Singapour dans la ville de Thu Dau Mot à Binh Duong. Photo : VNA



3. Résolution No 24-NQ/TW sur le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité nationales de la région Sud-Est. La Résolution fixe l'objectif que d'ici 2045, la région deviendra une région développée avec un fort potentiel économique et une structure économique moderne ; un centre scientifique et technologique et d'innovation, un centre industriel de haute technologie, un centre logistique et financier international avec des infrastructures modernes et synchrones. Ho Chi Minh-Ville jouera le rôle de noyau et de pôle de croissance.

La ville de Buon Ma Thuot à Dak Lak dans les Hauts Plateaux du Centre. Phot : VNA





4.Résolution No 23-NQ/TW du Bureau Politique sur les orientations de développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité nationales dans les Hauts Plateaux du Centre jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045. La Résolution vise à restructurer l'économie régionale dans le sens du développement d'une économie verte, d’une économie circulaire, à accorder de l'importance à la protection, à la restauration et au développement des forêts, à donner la priorité au développement des énergies renouvelables, de l'industrie agro-alimentaire, à développer l'industrie minière et de transformation de la bauxite, de l'alumine.

Cua Viet à Quang Tri au Centre. Photo : VNA





5.Résolution No 26-NQ/TW sur le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité nationales dans la partie septentrionale et la région littorale du Centre d'ici 2030, avec vision à l'horizon 2045. La Résolution a défini plus clairement la position et le rôle stratégiques particulièrement importants de la région en termes de politique, d'économie, de culture, de société, d'environnement, de défense et de sécurité nationales, en particulier dans l'économie maritime, la défense et la sécurité nationales dans les mers et les îles.

Le lac de Hoan Kiem (Epee restituée) à Hanoï. Photo : VNA





6.Résolution No 30-NQ/TW sur le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité nationales dans le delta du fleuve Rouge jusqu'en 2030, avec vision à l'horizon 2045.



D'ici 2045, le delta du fleuve Rouge deviendra une zone de développement écologique, moderne et civilisé ; un centre économique et financier majeur de niveau régional comme mondial ; le premier centre du pays pour la culture, l'éducation, la formation, les sciences et technologies, l'innovation, les soins de santé, doté d'infrastructures socio-économiques synchrones, modernes et intelligentes. -VNA