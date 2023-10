Singapour s'associe au Japon, au Royaume-Uni et à la Suisse dans le cadre d'une initiative sur les actifs numériques. Photo : coincodecap.com

Genève, 31 octobre (VNA) - Les régulateurs de Singapour, du Japon, du Royaume-Uni et de Suisse prévoient des tests de tokenisation d'actifs pour les produits à revenu fixe, de change et de gestion d'actifs, a rapporté l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) le 30 octobre.L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a créé Project Guardian, un groupe de décideurs politiques qui comprend l'Agence japonaise des services financiers (FSA), la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni et la FINMA pour faire progresser la collaboration transfrontalière dans la tokenisation des actifs.La tokenisation, qui numérise les actifs du monde réel à l'aide de la blockchain, fait le buzz parmi les géants et les institutions bancaires du monde entier, les grandes économies testant l'émission d'obligations et la tokenisation de fonds pour potentiellement améliorer l'efficacité des marchés financiers mondiaux.Le projet Guardian se concentre sur la discussion du traitement juridique et comptable des actifs numériques, sur l'identification des risques potentiels et des lacunes politiques, ainsi que sur l'élaboration de normes communes pour la conception du marché des actifs numériques et les meilleures pratiques dans toutes les juridictions.Selon MAS, le projet cherchera également à faciliter les pilotes industriels pour les actifs numériques via des bacs à sable réglementaires. - VNA