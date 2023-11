Environ 14 000 familles bénéficiant du programme Community Link sont éligibles à ces nouveaux domaines de soutien. (Photo : straitstimes.com)

Singapour, 22 novembre (VNA) - Les familles à faible revenu de Singapour bénéficieront d'incitations financières dans le cadre du nouveau programme ComLink annoncé le 20 novembre.Il se compose de quatre programmes de soutien dans des domaines tels que l'éducation préscolaire, l'emploi, le remboursement des dettes et l'accession à la propriété.Plus précisément, les familles qui inscrivent leurs enfants à l'école maternelle avant l'âge de trois ans recevront 500 SGD (374 USD) en complément du Compte de développement de l'enfant (CDA) financé par un donateur.Ils peuvent obtenir 200 SGD supplémentaires par trimestre s'ils veillent à ce que leurs enfants fréquentent régulièrement l'école.Un deuxième programme vise à aider les adultes des familles ComLink à renforcer leur stabilité financière en les encourageant à conserver des emplois rémunérés par le Fonds central de prévoyance (CPF) qui rapportent au moins 1.400 SGD par mois.Ceux qui le feront recevront entre 450 SGD et 550 SGD en espèces et en paiements CPF chaque trimestre.Des compléments plus élevés seront accordés lorsque deux adultes travaillant dans le ménage travaillent, mais les compléments sont limités à un maximum de deux adultes qui travaillent.Les familles ComLink recevront également de l’aide pour économiser pour une maison. Un programme de progrès financé conjointement par un donateur et le gouvernement correspondra à 2 SGD pour chaque tranche de 1 SGD que les familles contribuent volontairement à leur CPF.Un programme aide les familles à régler leurs dettes, notamment celles liées aux services publics et au logement. Ce programme d'apurement de la dette correspondra dollar pour dollar jusqu'à 2 500 SGD en sommes remboursées par la famille, de sorte que la dette totale apurée s'élèvera jusqu'à 5 000 SGD.Environ 14 000 familles bénéficiant du dispositif Community Link (ComLink) sont éligibles à ces nouveaux domaines d'accompagnement, qui seront déployés à partir du second semestre 2024.- VNA