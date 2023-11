Hanoï, 20 novembre (VNA) - L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) et la Banque d'Indonésie (BI) ont récemment lancé un lien de paiement transfrontalier à réponse rapide (QR) entre les deux pays.

Logos des deux banques. (Source : mas.gov.sg)

Dans un communiqué de presse commun, les deux banques centrales ont déclaré que ce lien permet aux clients des institutions financières participantes d'effectuer des paiements de détail transfrontaliers transparents en utilisant leurs applications bancaires mobiles existantes pour scanner les codes QR QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) ou NETS affichés par les commerçants en Indonésie et à Singapour, respectivement.

Le directeur général de MAS, Ravi Menon, a déclaré que ce lien favoriserait les activités de commerce électronique transfrontalier et les dépenses touristiques à Singapour et en Indonésie, par les particuliers et les petites entreprises.



Avec la reprise des voyages dans la période post-pandémique, au premier semestre 2023, il y a eu 600.000 arrivées de Singapour vers l'Indonésie et 1,1 million de voyageurs d'Indonésie vers Singapour, selon les statistiques officielles.

BI et MAS ont également signé une lettre d'intention (LOI) pour établir un cadre de règlement en monnaie locale, qui sera opérationnalisé en 2024.- VNA