Hanoï (VNA) - Dans le rapport biennal d'évaluation macroéconomique récemment publié, la Banque centrale de Singapour (MAS) prévoit que l'économie du pays échappera à la stagnation et passera à une croissance plus rapide avec un ralentissement de l'inflation d'ici 2024.



Le rapport indique que l'économie de Singapour a évité une récession grâce au secteur des services et aux industries liées au tourisme qui ont compensé le déclin du secteur manufacturier, des exportations et des finances.



La MAS prévoit que la croissance économique de Singapour s'accélérera à mesure que la demande pour les exportations du pays se rétablira. Les taux d’intérêt en augmentation à l’échelle mondiale soutiendra également le secteur financier du pays.



Actuellement, de nouveaux signes de reprise apparaissent dans l’industrie électronique, tant au pays qu’à l’étranger.





L'économie de Singapour a stagné du quatrième trimestre 2022 au deuxième trimestre 2023, avec une croissance trimestrielle moyenne négative de 0,1 %. Cependant, les analystes prédisent que la croissance économique de Singapour en 2024 sera d'environ 2 à 3 %, et que l'inflation sous-jacente sera de 2,5 à 3,5 %. - VNA