Hanoi (VNA) - Dans l’horoscope chinois, le Chat est le 4e signe du zodiaque. C’est un signe très doux, raffiné, subtil, doté de l’intelligence de s’adapter à son environnement, sans forcément trop faire de vagues. Dans la discrétion, il sait très bien tirer son épingle du jeu par la négociation plutôt que par la confrontation. Le Chat pacifie les échanges, il harmonise. Il préférera un mauvais arrangement à un bon procès.

Docile, tendre et silencieux, le chat est sans aucun doute un des animaux les plus adorables. Comme le chat, les personnes dotées de ce signe ont des personnalités douces et sentimentales mais peuvent parfois être égoïstes. Ces personnes sont fidèles et dévouées à leurs partenaires. En tant qu’amis, les chats sont gentils, polis et honnêtes. Ils ont un sens aigu des responsabilités et du professionnalisme au travail.



Selon les chercheurs du feng shui, une mascotte de chat bien décorée apportera beaucoup de fortune, de richesse, de bon augure et de chance au propriétaire ainsi qu'à un amour favorable.



Le chat porte-bonheur est similaire à un protecteur de porte comme les fu dogs, qui sont des créatures mythiques souvent utilisées pour garder et protéger les entrées des maisons, des temples et des entreprises.



Le chat feng shui, également connu sous le nom de chat de la fortune, est une mascotte populaire auprès des personnes qui croient au feng shui car il a pour effet spécial d'apporter de la joie, de l'optimisme et une bonne santé bannissant la malchance dans la vie quotidienne.



Selon le concept des peuples orientaux, le chat feng shui est considéré comme une mascotte qui apporte chance et bon augure. Par conséquent, la statue de chat Feng Shui est choisie par de nombreuses personnes comme cadeau ou décoration de la maison pour aider à augmenter la vitalité et la concentration ainsi que la force de la meilleure façon à un bon procès. - VNA