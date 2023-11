Au cours des neuf premiers mois de 2023, les ventes d'acier fini des entreprises membres de l’Association de l’acier du Vietnam (VSA) ont atteint près de 19 millions de tonnes, en baisse de 10,8%. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Depuis la fin de 2022, la plupart des entreprises sidérurgiques vietnamiennes sont confrontées à de nombreuses difficultés et défis en raison du « gel » immobilier et de la stagnation des projets de construction. En raison du manque de production, les prix de l'acier ont diminué de 19 fois consécutives.

Cependant, avec la détermination du gouvernement ainsi que des ministères, branches et localités à promouvoir le décaissement des capitaux d'investissement publics et à disposer de nombreuses solutions pour promouvoir le marché immobilier, ce sera la force motrice et le signal de reprise pour l'industrie sidérurgique de retrouver sa croissance au second semestre 2023 et début 2024.

Entre mars et septembre, les prix des produits sidérurgiques ont subi 19 ajustements, diminuant de plus de 14%. Actuellement, le prix fluctue autour de 13,7 millions de dôngs par tonne, le plus bas de ces trois dernières années.

Au cours des neuf premiers mois de 2023, les ventes d'acier fini des entreprises membres de l’Association de l’acier du Vietnam (VSA) ont atteint près de 19 millions de tonnes, en baisse de 10,8%, dont près de 6 millions de tonnes ont été exportées, en hausse de 22,6% par rapport à la même période de l'année dernière.

Photo: hoaphat.com.vn hoaphat.com.vn

En fait, de nombreuses entreprises de l’industrie sidérurgique affichent des résultats commerciaux et une consommation positifs.

Selon certains experts, il est prévu qu'au second semestre 2023, les bénéfices des entreprises sidérurgiques pourraient s'améliorer par rapport au second semestre de l'année dernière grâce aux exportations et la mise en œuvre des projets d'investissement public

Le président de la VSA, Nghiem Xuan Da, a déclaré que le contexte économique actuel présentait des points positifs en termes de politiques visant à éliminer les difficultés et à promouvoir la croissance économique. À cela s’ajoutent des signaux d’augmentation des décaissements de capitaux d’investissement publics dans le domaine des infrastructures de transport, alors que les décaissements de capitaux d’investissement publics à la fin septembre ont atteint 51,38% du plan 2023.



L'Association mondiale de l'acier prévoit que la demande mondiale d'acier atteindrait un total de 1,81 milliard de tonnes en 2023 et augmenterait jusqu'à 1,85 milliard de tonnes en 2024. -VNA