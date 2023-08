Hanoï (VNA) – Le Département de l’assurance de la qualité, de la transformation et du développement des marchés du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec le Service de l’Agriculture et du Développement rural de Hanoï, a organisé fin juillet une cérémonie de signature d’un projet pour assister certains acteurs des chaînes de valeur des légumes et du porc à Hanoï.

Selon Nguyen Ngoc Son, directeur adjoint du Service de l'agriculture et du développement rural de Hanoï, la capitale est l'une des deux grandes villes du pays bénéficiant de financements du gouvernement du Canada dans le cadre d’un projet sur l’hygiène alimentaire.

La ville vise non seulement à assurer l’hygiène alimentaire pour sa population mais aussi à s’orienter vers des chaînes de valeur durables associées à la protection de l'environnement et à la croissance verte, a affirmé Nguyen Ngoc Son.

Hanoï a signé des accords de coopération avec 43 villes et provinces pour développer plus de 900 chaînes de production, de commercialisation, de promotion des produits et spécialités locaux et de soutien à la circulation des marchandises, a-t-il ajouté.-VNA