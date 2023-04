Photo: VNA

Ho Chi Minh -Ville (VNA) - Plus de 80 étudiants lao et cambodgiens faisant des études à Ho Chi Minh-Ville ont visité dimanche 2 avril des sites historiques où sont préservés des vestiges et souvenirs des Forces spéciales de la ville de Saïgon, qui ont fait des exploits héroïques lors de l'offensive générale et le soulèvement du Têt Mau Than 1968.Cette activité a été organisée par l’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville, à l'occasion du Nouvel an traditionnel lao, le Bunpimay, de la fête du Nouvel an cambodgien, le Chol Chnam Thmay, et du 55e anniversaire de l'offensive générale et du soulèvement du Têt Mau Than 1968.Le vice-président de l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville, Ho Xuan Lam, a déclaré que ce programme visait à renforcer la sensibilisation et l'éducation aux traditions révolutionnaires héroïques du Vietnam auprès de tout le peuple, notamment des jeunes et étudiants dans la ville, et à aider les étudiants lao et cambodgiens à mieux comprendre l'homme et l’histoire de Ho Chi Minh-Ville, contribuant à cultiver l'amitié entre les peuples du Laos, du Cambodge et du Vietnam . -VNA