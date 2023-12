Séminaire sur l'orientation professionnelle pour les étudiants vietnamiens en République tchèque

L'Association des jeunes et étudiants vietnamiens en République tchèque, en collaboration avec le Réseau des intellectuels et experts vietnamiens en République tchèque (NVIEC), a organisé le 10 décembre à Prague, un séminaire sur l'orientation professionnelle, réunissant plus de 300 élèves et étudiants vietnamiens.