Cérémonie commémorant le 30e anniversaire de la création de l'Institut d'études chinoises (1993-2023). Photo: VNA



Hanoi (VNA) - A l'occasion du 30e anniversaire de la création de l'Institut d'études chinoises (1993-2023), l'Académie vietnamienne des sciences sociales a organisé, mardi 12 septembre à Hanoi, un séminaire sur le thème "Les études chinoises dans le nouveau contexte".



Après 30 ans de construction et de développement, l'Institut d'études chinoises a bien mis en œuvre des travaux de recherche fondamentale et de conseil politique, la formation des ressources humaines, contribuant promouvoir la diplomatie populaire et les relations d'amitié entre le Vietnam et la Chine, a affirmé le Dr Nguyên Xuân Cuong, directeur de l'Institut.



Les recherches ont suivi de près les changements de la Chine, analysé et évalué le processus de réforme et d'ouverture, la montée de la Chine, expliqué les changements de la Chine au cours des trois premières décennies du 21e siècle, fait des prédictions pour le milieu du 21e siècle et son impact sur le monde, la région et le Vietnam.



En particulier, face aux nouvelles évolution en Mer Orientale, l'Institut effectue des recherches et formule des recommandations au Parti et à l'État sur les politiques visant à traiter les questions complexes en Mer Orientale, les relations entre les deux pays et la politique étrangère du Vietnam.



Le Dr Dang Xuan Thanh, vice-président de l'Académie vietnamienne des sciences sociales, a déclaré que dans les temps à venir, les recherches scientifiques de l'Institut devraient continuer à analyser et prévoir le développement de la Chine jusqu'en 2035, avec vision pour 2050 dans tous les domaines, fournissant une analyse du processus de mise en œuvre de l'objectif de superpuissance de la Chine et de son impact sur l'ordre mondial, la région et le Vietnam, ainsi que les relations entre les deux pays dans divers domaines, contribuant à proposer des recommandations au Parti et à l’État pour profiter des opportunités et minimiser les défis.



Les participants ont aussi discuté des leçons du développement socio-économique de la Chine au cours de ces dernières années afin de proposer des politiques pertinentes pour le Vietnam. -VNA

source