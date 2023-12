Délégués lors du séminaire. Photo: nhandan.vn



Hanoï (VNA) - L'Autorité nationale du tourisme du Vietnam a organisé le 26 décembre à Hanoï un séminaire sur le tourisme festif de l'ASEAN.L’événement était consacré aux mesures susceptibles d'augmenter la connectivité des destinations touristiques festives de l’ ASEAN , du Vietnam en particulier, de diversifier les produits touristiques et d'accélérer la reprise du tourisme régional.En 2022, les pays membres de l’ASEAN ont accueilli 43 millions de visiteurs internationaux, représentant seulement 30% du niveau de 2019. Ils ont donc renforcé leur coopération pour promouvoir le développement durable et la reprise post-pandémique du tourisme régional.Ces deux dernières années, l'ASEAN a lancé plusieurs projets, dont un de développement du tourisme festif qui devrait contribuer à la diversification des produits touristiques régionaux et à la promotion de la connectivité des destinations au sein du bloc.En tant que coordinatrice de ce projet, l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam a présenté lors du séminaire un aperçu général des festivals en Asie du Sud-Est, avant de proposer des mesures pour développer le tourisme festif au sein de l'ASEAN, y compris au Vietnam.Les délégués ont tous insisté sur la nécessité de promouvoir l'image de l’ASEAN en tant que destination principale du tourisme festif en diversifiant les circuits régionaux et en améliorant leur compétitivité. -VNA