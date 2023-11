L'ambassadeur vietnamien Duong Quoc Thanh et des délégués lors du séminaire. Photo : VNA

Lors du séminaire. Photo : VNA

Buenos Aires (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Argentine, en collaboration avec l'Université nationale de Tres de Febrero (UNTREF), a organisé le 2 novembre un séminaire sur le thème "Vietnam- Argentine : partenariat intégral pour édifier ensemble un avenir commun".L'événement s'inscrivait dans le cadre des activités marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Argentine (25 octobre 1973 - 25 octobre 2023).Lors du séminaire, l'ambassadeur du Vietnam en Argentine, Duong Quoc Thanh, a affirmé qu'au cours du dernier demi-siècle, les relations Vietnam-Argentine avaient connu de nouveaux développements dans tous les domaines, notamment l’établissement du partenariat intégral en 2010.Sur le plan économique, le commerce bilatéral s’est élevé à 4,8 milliards de dollars en 2022, faisant du Vietnam le 4e partenaire commercial de l'Argentine en Asie, tandis que l'Argentine était le 3e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, a-t-il indiqué.L'ambassadeur vietnamien a émis son espoir que les deux pays porteraient bientôt leurs relations à un niveau supérieur, en édifiant d'abord un partenariat stratégique dans des domaines où les deux parties ont des atouts.Les représentants de différents ministères argentins présents au séminaire ont également déclaré espérer que la coopération bilatérale connaîtrait des avancées plus substantielles dans les temps à venir, notamment dans l'économie et le commerce.A cette occasion, les organisateurs du séminaire ont projeté une vidéo présentant des images du Vietnam durant le processus de Doi Moi (Renouveau) et ses réalisations socio-économiques.-VNA