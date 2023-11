Séminaire sur la protection des droits d'auteur dans le secteur cinématographique. Photo: VNA Lam Dong (VNA) – Le Département du droit d'auteur, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a organisé mercredi matin du 22 novembre un séminaire sur la protection des droits d'auteur dans le secteur cinématographique. Il s’agit de l’un des activités dans la cadre du 23e Festival du film vietnamien qui se déroule dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).

Le séminaire a réuni une centaine de délégués qui sont des managers, cinéastes, réalisateurs et acteurs dans l’ensemble du pays.

S'exprimant lors du séminaire, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Doan Van Viet, a déclaré que l'environnement numérique posait de nombreux défis dans l’application et la protection des droits d’auteur et des droits connexes.

Le séminaire vise à identifier les difficultés et à proposer des mesures pour accélérer la protection des droits d'auteur et améliorer le couloir juridique en la matière, a-t-il souligné.

La directrice adjointe du Département du droit d'auteur, Pham Thi Kim Oanh, a déclaré que des violations des droits d'auteur et des œuvres cinéma tographiques se produisaient encore, notamment sur Internet, causant des dommages aux producteurs de films.

Pour résoudre ce problème, Pham Thi Kim Oanh a estimé qu'il était nécessaire de déployer des mesures synchrones, notamment l'achèvement du système de documents juridiques concernant la protection du droit d'auteur, l'intensification des communications pour sensibiliser le public à la protection du droit d'auteur, l'augmentation de l'application des technologies de l'information dans la gestion et l'observation des droits d'auteur et le traitement des violations dans le cyberespace.

Les statistiques montrent que l’industrie cinématographique vietnamienne a fortement prospéré au cours de la période 2018-2022, avec un taux de croissance de 8,03 % en valeur de production chaque année et de 7,94 % en contribution à l’économie par an.

Les revenus du cinéma ont atteint environ 3,4 billions de dongs (140,49 millions de dollars) en 2018 et plus de 4,1 billions de dongs en 2019. En 2020 et 2021, en raison de l'impact du COVID-19, ce chiffre a considérablement diminué pour atteindre seulement 750 milliards de dongs et 1,15 billion de dongs, respectivement. En 2022, les revenus du secteur ont connu une bonne reprise, atteignant environ 70% du chiffre enregistré en 2019.- VNA