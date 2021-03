Séminaire scientifique sur la victoire de la Nationale 9-Sud du Laos. Photo: VNA



Quang Tri (VNA) - À l'occasion du 50e anniversaire du jour de la victoire de la Nationale 9 - Sud du Laos (23 mars 1971), le ministère de la Défense et le Comité populaire de la province de Quang Tri ont organisé vendredi dans la ville de Dong Ha un séminaire scientifique intitulé "Victoire sur la Nationale 9 - Sud du Laos 1971: valeur historique et réalité".

Selon le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong, vice-ministre de la Défense, la victoire de la Nationale 9 - Sud Laos 1971 a marqué la maturité de l'armée vietnamienne. Cette victoire a témoigné la solidarité de combat spéciale entre les deux armées et les deux peuple Vietnam - Laos.

Le séminaire a reçu plus de 80 interventions de dirigeants de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense, du Département général des politiques, ... portant sur la victoire sur la Nationale 9 - Sud du Laos 1971.

Le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong, vice-ministre de la Défense. Photo: VNA



Soulignant le rôle et la stature de la victoire de la Nationale 9 - Sud du Laos dans la guerre d'hier et le développement économique d'aujourd'hui, le membre du Comité central du Parti, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Tri, Le Quang Tung, a déclaré que la valeur de la victoire sur Nationale 9 - Sud du Laos était toujours dans le cœur des habitants de Quang Tri, du pays et des amis internationaux.

A présent, les gouvernements du Vietnam, du Laos et d'autres pays de la sous-région du Mékong promeuvent les avantages militaires de la Nationale 9, au service des objectifs du développement socio-économique.

Il s'agit également d'une bonne occasion pour tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée de revoir les traditions nationales héroïques, contribuant à favoriser l'esprit de patriotisme, la volonté autonome et l'autosuffisance pour la jeune génération vietnamienne. -VNA