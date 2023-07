Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le 18 juillet, le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai, a participé à un séminaire intitulé "Politique des prix de l'électricité et le marché de l'électricité au Vietnam - Quelques problèmes soulevés et solutions".



Ce séminaire a été organisé par la Délégation de supervision du Comité permanent de l'Assemblée nationale sur « La mise en œuvre des politiques et des lois sur le développement énergétique dans la période 2016 – 2021 », en collaboration avec l'Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques (VUSTA).



Lors du séminaire, des représentants du ministère de l'Industrie et du Commerce, d’entreprises et des experts ont discuté des politiques et des lois sur les prix de l'électricité, des impacts des situations internationale et régionale sur les prix de l'électricité et le marché de l'électricité au Vietnam, de la gestion publique des prix de l'électricité et du marché de l'électricité…