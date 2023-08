Un stand de l'événement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une Semaine de promotion des produits OCOP (One Commune, One Product - A chaque commune son produit) de Hanoï a débuté le 3 août au Centre Thang Long dans l’arrondissement de Bac Tu Liem.



Cet événement est organisé par le Bureau de coordination de la Nouvelle Ruralité de Hanoï. Il a également pour objet de promouvoir les produits des villages d’artisanat et les produits agricoles de la capitale.



La Semaine se poursuit jusqu’au 6 août, avec la participation de nombreuses entreprises et coopératives qui présentent leurs produits sur plus de 50 stands.-VNA