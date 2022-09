Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Lê Van Thanh a demandé aux localités de choisir d'urgence des investisseurs pour commencer la construction des aéroports de Sa Pa (Lao Cai), Quang Tri, Lai Chau et Phan Thiet (Binh Thuan) fin 2022-début 2023.

Le vice-Premier ministre Lê Van Thanh. Photo : VTV

Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a présidé 12 septembre, à Hanoi, une réunion avec 15 provinces et villes souhaitant moderniser, agrandir et construire de nouveaux aéroports.Selon le schéma directeur de développement des aéroports nationaux et du réseau aéroportuaire pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, d’ici 2030, le Vietnam devrait disposer de 28 aéroports, dont 14 internationaux. Puis 31 et 14 respectivement à l'horizon 2050.S'exprimant à cette réunion, le vice-Premier ministre Lê Van Thanh a affirmé que l'investissement dans la construction des aéroports créera une nouvelle force motrice pour promouvoir le développement socio-économique des localités concernées et du pays tout entier. Par conséquent, la modernisation, l'expansion et la construction d'aéroports sont nécessaires pour les localités.