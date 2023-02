Lors de la cérémonie d'acceuil de l'équipe de retour à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - L'équipe de secourisme et de sauvetage de 76 membres de l'Armée populaire du Vietnam en Turquie est arrivée en toute sécurité à Hanoï le 23 février, achevant sa mission dans le pays frappé par le tremblement de terre dévasteur du 6 février.



Accueillant l'équipe de retour à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï, le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, a reconnu la performance de l'équipe dans les efforts de secours en cas de catastrophe et a affirmé que la mission était un noble devoir international, qui a contribué à renforcer la coopération Vietnam-Turquie.

Photo : VNA



Hoang Xuân Chiên a également exprimé son souhait que la Turquie achève bientôt sa reconstruction post-séisme et stabilise la vie des habitants dans les zones touchées.



L'ambassadeur adjoint de Turquie au Vietnam Devletsah Yayan a remercié l'Armée populaire du Vietnam d'avoir envoyé du personnel pour aider à surmonter les conséquences du tremblement de terre. Il a affirmé que le peuple turc appréciera et se souviendra toujours du soutien.

Malgré de nombreuses difficultés, l'équipe avait rempli les tâches qui lui avaient été assignées. Photo : VNA



L'équipe de secourisme et de sauvetage de l'Armée populaire du Vietnam, emportant 35 tonnes de fret, est partie pour la Turquie dans la nuit du 12 février. Immédiatement après son arrivée à Istanbul, l'équipe s'est rendue à Hatay, l'une des provinces les plus durement touchées par le tremblement de terre, pour se joindre à la recherche de victimes par les forces locales et internationales.

L'équipe de secourisme et de sauvetage en Turquie comprend 76 membres de l'Armée populaire du Vietnam. Photo : VNA

Le général de brigade Pham Van Ty, chef adjoint du bureau du Comité national d'intervention en cas d'incident et de catastrophe, de recherche et de sauvetage, directeur adjoint du Département de secourisme et de sauvetage (Etat-major de l'Armée populaire du Vietnam), chef de la mission de secourisme et de sauvetage de l’Armée vietnamienne en Turquie, a indiqué que malgré de nombreuses difficultés, l'équipe avait rempli les tâches qui lui avaient été assignées avec le soutien des populations locales, des autorités turques et de l'ambassade du Vietnam en Turquie.- VNA