Un atelier sur le potentiel de développement de l'énergie éolienne offshore et de la planification spatiale marine au Vietnam vers l'économie bleue a été organisé par l'ambassade de Norvège au Vietnam.

La province centrale de Quang Tri n'avait signalé jusqu’au 17 avril aucun bateau de pêche ni aucun pêcheur ne respectant pas les réglementations sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.