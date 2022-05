Les supporteurs vietnamiens au stade de Thiên Truong, province de Nam Dinh. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La presse des pays d’Asie du Sud-Est est impressionnée par l’atmosphère du stade de Thiên Truong, province de Nam Dinh (Nord) où se déroulent les matches de football masculin du groupe B des 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

La Fanpage d’ASEAN Football a publié une image prise au stade de Thien Truong où ont eu lieu dans la soirée du 7 mai les deux matches entre le Laos et Singapour et entre la Thaïlande et la Malaisie.

Selon ASEAN Football, 30.000 fans ont été présents au stade de Thiên Truong, un nouveau record pour un match dans un stade neutre de l'histoire des SEA Games.

Selon le journal Siam Sport de Thaïlande, les premiers matches de football masculins des groupes des SEA Games 31 se sont très bien déroulés. Les fans vietnamiens ont créé une grande ambiance au stade de Thiên Truong.

Pendant ce temps, la presse malaisienne a déclaré que les supporters vietnamiens ont donné de la force et du moral à la Malaisie pour accéder aux matches suivants.

La fanpage officielle de la Fédération lao de football a également publié des photos de supporters vietnamiens, ainsi que ses remerciements pour leurs encouragements aux joueurs du Laos lors de leur match contre Singapour. -VNA