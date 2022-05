La sélection de football des moins de 23 ans du Myanmar (maillot blanc) a battu la sélection du Timor-leste 3-2, le 8 mai au stade Viet Tri. Photo: VNA



Phu Tho (VNA) – La sélection de football des moins de 23 ans (U23) du Myanmar a gagné trois points après avoir battu la sélection du Timor-Leste 3-2 lors d'un match le 8 mai, dans le cadre des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Mené deux à zéro à la mi-temps sur la pelouse du stade Viet Tri, dans la province septentrionale de Phu Tho, le Timor Leste a fait preuve d'une grande résilience et a égalisé le match en inscrivant deux buts en seconde mi-temps.

Toutefois, Aung Wunna Soe est finalement devenu le héros de la sélection birmane après avoir marqué un but décisif dans les dernières secondes pour aider son équipe à remporter une victoire 3-2 contre celle du Timor Leste.



La sélection de football des moins de 23 ans du Myanmar (maillot blanc) a battu la sélection du Timor-leste 3-2, le 8 mai au stade Viet Tri. Photo: VNA

Plus tôt, le Timor Leste avait perdu 0-4 contre les Philippines lors du match le 6 mai.

Le Timor Leste affrontera l'Indonésie le 10 mai et le Vietnam le 15 mai.

Le Timor-Leste et le Myanmar se trouvent dans le groupe A qui comprend également l’Indonésie, les Philippines et le Vietnam. Tous les matches de ce groupe se déroulent au stade de Viêt Tri à Phu Tho.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. -VNA