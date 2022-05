Bac Ninh, 5 mai (VNA) - Une délégation du ministère de la Santé s'est rendue le 5 mai dans la province septentrionale de Bac Ninh pour s'informer des préparatifs concernant la prévention et la lutte contre le Covid-19 lors des 31es Jeux sportifs du Sud-Est (SEA Games 31).

Photo : VNA

Lors de la réunion, les représentants de la province de Bac Ninh ont mis à jour les défis et les difficultés dans le travail de prévention et de lutte contre l’épidémie et ont proposé différentes mesures pour garantir leur respect.Le vice-ministre Nguyen Truong Son, qui était à la tête de la délégation, a souligné le travail proactif des autorités de Bac Ninh et du personnel médical pour assurer l’organisation des SEA Games 31.Il a exigé des efforts pour préparer les ressources humaines, l'équipement et les fournitures médicales en faveur de la lutte contre l’épidémie et de la réponse aux incidents inattendus.De même, il a proposé d'intensifier l'inspection pour garantir la sécurité alimentaire des athlètes et des délégués lors de l'événement sportif régional.Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se tiendront dans la capitale Hanoï et dans 11 provinces et villes voisines, dont Bac Ninh et Bac Giang. Avec 40 sports et 526 événements, il devrait attirer environ 10 000 participants. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de la pandémie de COVID-19.Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.C'est la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueille les SEA Games depuis 2003. Les SEA Games 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes et officiels des 11 pays d'Asie du Sud-Est. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de l'impact de la pandémie.Le Vietnam vise au moins 140 médailles d'or, 77 d'argent et 71 de bronze.Lors des trois derniers Jeux de 2015 à 2019, le pays avait remporté respectivement 73, 58 et 98 médailles d'or.Les athlètes vietnamiens ont remporté 158 médailles d'or sur le total de 444 lorsque le pays a accueilli les SEA Games pour la première fois en 2003, ainsi que 97 d'argent et 91 de bronze.- VNA