Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a signé le 10 novembre la décision n°1336/QD-TTg approuvant la stratégie de développement jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2035 et le plan d’affaires et plan d’investissement pour le développement jusqu’en 2025 de la Compagnie d’investissement en capitaux étatiques (SCIC, pour State Capital Investment Corporation).

La Compagnie d’investissement en capitaux étatiques voit grand après 2025. Photo : SCIC

L’objectif global de la stratégie de développement jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2035 de SCIC consiste à continuer à se concentrer sur la mise en œuvre des tâches de réception, d’actionnarisation, de restructuration et de vente de capitaux dans les entreprises auxquels dont l’Etat n’a pas besoin de maintenir sa participation, à assumer effcacement le rôle d’institution et outil du gouvernement pour soutenir et promouvoir le processus de restructuration, de réorganisation et d’innovation afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle des entreprises étatiques.La stratégie prévoit la consolidation de SCIC pour la doter des ressources financières et administratives suffisantes pour exécuter des tâches d’investissement en capitaux, d’investissement et de développement des projets d’investissement à grande échelle, importants, d’administration et d’orientation du développement de ses filiales suivant la stratégie de développement de SCIC, d’opérer efficacement, contribuant à soutenir la croissance économique associée à la stratégie de développement socio-économique du pays à chaque période.SCIC devra mettre en œuvre les investissements en capitaux conformément aux mécanismes de marché et aux tâches assignées par le gouvernement et le Premier ministre, transformer progressivement son modèle d’opération en celui d’une organisation d’investissement professionnelle, dans le sens de devenir après 2025 une institution d’investissement financier de premier rang national en termes de capitaux propres.La stratégie fixe des objectifs spécifiques pour chaque étape, la première se déroulant jusqu’en 2025 durant laquelle SCIC continuera ses activités de soutien et d’accélération du processus de restructution, de réorganisation et de renouvellement des entreprises étatiques, et déployera deux groupes de tâches liés à l’investissement en capitaux conformément au mécanisme de marché et aux missions politiques assignées par le gouvernement et le Premier ministre.Durant la période 2026-2030, SCIC devra promouvoir l’investissement en capitaux, en se concentrant sur les projets d’infrastructure et projets de grande envergure et importants, conformément à la stratégie de développement socio-économique du pays à chaque période, les industries et domaines clés de nature à ouvrir la voie ou de guider les autres.Sur la période 2031-2035, elle fonctionnera suivant le modèle d’une organisation professionnelle d’investissement financier en tant qu’outil d’investissement et canal d’investissement du gouvernement dans l’économie. – VNA