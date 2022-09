Hanoi (VNA) - Selon Savills Southeast Asia, le Vietnam est considéré comme une destination d'investissement exceptionnelle pour la fabrication à haute valeur ajoutée, avec une capacité de production satisfaisant les exigences des investisseurs internationaux.

Photo d'illustration : internet

Le secteur de la transformation et de la fabrication au Vietnam est animé par une main-d'œuvre qualifiée. Actuellement, les coûts de production et de logistique pour l'import-export de marchandises sont à un niveau attractif.

L'activité d'import-export est également devenue plus pratique grâce à l'amélioration des réseaux logistiques.

Les coûts de fabrication au Vietnam sont également plus compétitifs par rapport à d'autres pays de la région, comme Singapour et la Chine. Par conséquent, les entreprises se tournent vers des marchés alternatifs et le Vietnam fait de son mieux pour saisir ces tendances, en particulier en cette période post-pandémique.

Le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de produits industriels transformés au cours des sept premiers mois de 2022 a continué d'apporter une contribution majeure au taux de croissance global des activités d'exportation, avec un chiffre d'affaires estimé à près de 186 milliards de dollars, en hausse de 16% par rapport à la même période de l'an dernier, et représentaient 86% du chiffre d'affaires total à l'exportation./.