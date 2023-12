Le président Vo Van Thuong a rendu visite et présenté le 14 décembre ses vœux de Noël 2023 à l'archidiocèse de Hue. Il a souhaité à l’archevêque Nguyen Chi Linh, aux dignitaires, aux religieux et aux catholiques une saison de Noël paisible et pleine de grâce et le Nouvel an 2024 heureux.