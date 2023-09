Ba Ria-Vung Tau (VNA) – Un cours de formation sur la prise en charge clinique des infections respiratoires aiguës sévères (IRAS) et de certaines maladies courantes a débuté le 25 septembre à Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).Ce cours de trois jours est organisé par le Département de l'administration des services médicaux du ministère de la Santé, en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé ( OMS ) et l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).Il est destiné au personnel médical travaillant aux services d’urgences, de soins intensifs et aux centres antipoison des hôpitaux et des centres médicaux dotés de lits relevant des Services de la Santé des provinces de Ba Ria-Vung Tau et Binh Thuan.Selon le médecin Vu Quang Hieu, représentant de l’OMS, après la pandémie de COVID-19, le personnel médical des services d’urgences, de soins intensifs et des centres de contrôle des infections connaît de nombreux changements. C'est pourquoi l'OMS et l' USAID souhaitent organiser des cours de formation pour les agents de santé locaux sur les connaissances de base afin d'améliorer l'efficacité des soins d'urgence et de traiter rapidement les cas d'urgence.-VNA