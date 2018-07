Truong Minh Tuan, ministre de l'Information et de la Communication. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam s’est réuni le 12 juillet à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général Nguyen Phu Trong.

Le Bureau politique a étudié les propositions présentées par la Commission de contrôle du Comité central dans le rapport No 122-TTr/UBKTTW du 6 juillet 2018 concernant l’application de sanctions disciplinaires à l’encontre de Nguyen Bac Son, ancien membre du Comité central, ancien secrétaire du comité chargé des affaires du Parti, ancien ministre de l’Information et de la Communication du mandat 2011-2016, et de Truong Minh Tuan, membre du Comité central, secrétaire du comité chargé des affaires du Parti, ministre de l’Information et de la Communication, membre du Comité exécutif de l’organisation du Parti du bloc des organes centraux du mandat 2015-2020.

Le Bureau politique a constaté que le comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère de l’Information et de la Communication avait commis de graves violations qui avaient entraîné une grande perte d’actifs de l’Etat, avaient gravement affecté les activités et le processus d’actionnarisation de la compagnie générale Mobifone, ainsi que le prestige de l’organisation du Parti et du ministère de l’Information et de la Communication, causé des frustrations dans la société. Quelques dirigeants du ministère avaient commis des infractions graves et particulièrement graves dans le processus d’application des principes de travail et de réalisation de leurs missions. Le secrétariat a décidé de donner un avertissement au comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère de l’Information et de la Communication du mandat 2011-2016.

Nguyen Bac Son, ancien membre du Comité central, ancien secrétaire du comité chargé des affaires du Parti, ancien ministre de l’Information et de la Communication, doit assumer la responsabilité principale des violations commises par le comité chargé des affaires du Parti du mandat 2011-2016. Nguyen Bac Son avait violé le principe de centralisme démocratique et la réglementation de travail. Il y avait eu un manque de démocratie dans son travail et de discussions au sein du comité chargé des affaires du Parti. Il avait donné des directives et pris des décisions sur plusieurs problèmes liés à un projet, lesquelles n’étaient pas conformes aux réglementations. Il avait signé des documents à soumettre au Premier ministre pour approbation de ce projet, et confié à des subordonnés la signature de certains documents sur ce projet, dont les contenus allaient à l’encontre des réglementations ou qui ne relevaient pas de ses fonctions. Il n’avait pas assuré la direction ni le contrôle de la réalisation du projet. Cela avait conduit à plusieurs violations très graves.

Le Bureau Politique a constaté qu’en tant que membre du Comité chargé des affaires du Parti, vice-ministre de l’Information et de la Communication, Truong Minh Tuan, devait être responsable des violations et fautes dudit comité pour le mandat 2011-2016. Truong Minh Tuan avait violé le principe du centralisme démocratique et la règlementation de travail, a manqué de responsabilité et relâché la direction durant le processus de la mise en œuvre du projet. Il avait signé la décision numérotée 236/QD-BTTTT du 21 décembre 2015 approuvant le projet et certains documents concernés, dont ceux ne relevaient pas de ses fonctions, ce qui va l’encontre des règlementations. En tant que secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ministre de l’Information et de la Communication depuis avril 2016, Truong Minh Tuan devait être responsable des violations et fautes du comité pour le mandat 2016-2021.

Les violations de Truong Minh Tuan et Nguyen Bac Son sont très graves.

En basant sur la règlementation 30-QD/TW publié le 26 juillet 2016 par le Comité central du Parti concernant l’application des règles des chapitres VII et VIII du Statut du Parti sur le contrôle, la supervision, les sanctions du Parti ainsi que sur la règlementation 102-QD/TW du Bureau Politique concernant les sanctions disciplinaires contre les membres du Parti ayant commis des fautes, le Bureau Politique a décidé de donner un avertissement et de libérer Truong Minh Tuan de sa fonction de secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti du ministère de l’Information et de la Communication pour le mandat 2016-2021.

Le Bureau Politique a demandé au Comité chargé des affaires du Parti du gouvernement d’appliquer les sanctions administratives contre Truong Minh Tuan, ce afin d’assurer la conformité avec les sanctions appliquées par le Parti.

Le Bureau Politique a demandé au Comité central du Parti d’examiner et d’imposer les sanctions disciplinaires sévères contre Nguyen Bac Son. -VNA