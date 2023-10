Nguyen Van Doc, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ancien président du Conseil populaire de Quang Ninh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 5 octobre à Hanoï, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong a présidé une réunion du Bureau Politique et du Secrétariat pour examiner et imposer des sanctions disciplinaires à des organisations et à des membres du Parti en cas de violations et d’erreurs. Après avoir examiné la proposition de la Commission centrale du contrôle du Parti, le Bureau Politique et le Secrétariat a reconnu :La Permanence du Comité provincial du Parti de Quang Ninh pour le mandat 2015-2020 a violé les principes, les réglementations du Parti et les règlements du travail, négligé la direction, manqué de contrôle et de supervision, permettant au Comité chargé des affaires du Parti du Conseil populaire provincial, au Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire provincial, et au Comité populaire provincial et à de nombreuses organisations du Parti affiliées de violer les réglementations du Parti et de la loi de l’État.Les violations de la Permanence du Comité provincial du Parti de Quang Ninh pour le mandat 2015-2020 ont laissé de graves conséquences. De nombreux cadres et membres du Parti gérés par la Permanence du Comité provincial du Parti ont dû être sanctionnés et certains membres du Parti ont été poursuivis, ce provoquant la colère du public et ternissant la réputation de l'organisation du Parti.En fonction du contenu, de la nature, des conséquences et des causes des violations, conformément aux réglementations du Parti sur les sanctions disciplinaires contre les organisations du Parti et des membres du Parti pour violations, le Bureau Politique a décidé d'imposer un avertissement à la Permanence du Comité provincial du Parti de Quang Ninh pour le mandat 2015-2020.Le Secrétariat a décidé de discipliner et de supprimer tous les postes au sein du Parti pour Nguyen Van Doc, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ancien président du Conseil populaire provincial, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ancien président du Comité populaire provincial de Quang Ninh ; et Nguyen Duc Long, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ancien président du Conseil populaire provincial, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ancien président du Comité populaire provincial de Quang Ninh ; et cinq autres responsables.Ces personnes ont manqué de responsabilité, de leadership et de direction laxistes, manqué de contrôle et de supervision, permettant de nombreuses violations dans des projets... Ils ont aussi violé le principe du centralisme démocratique, les réglementations du Parti, les règlements de travail d’organisations et d’agences et les règlements sur ce que les membres du Parti ne peuvent pas faire et sur la responsabilité de donner l'exemple.Le Bureau Politique et le Secrétariat ont demandé aux autorités compétentes d’appliquer des sanctions administratives contre ces personnes. -VNA