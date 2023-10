Les projets d'investissement dans l'industrie des semi-conducteurs bénéficieront de nombreuses incitations. Photo: VietnamPlus

Hanoï (VNA) - La demande de puces semi-conductrices devrait continuer de croître dans les temps à venir. Doté de nombreux avantages, le Vietnam est en train de devenir une destination clé pour les grands fabricants mondiaux de semi-conducteurs.



Comme l'industrie des puces semi-conductrices est une industrie très nouvelle au Vietnam, il lui faut une préparation très minutieuse pour le développer efficacement.



Le Vietnam devient une destination attractive pour les investisseurs de nombreux pays et territoires en ce domaine. En septembre dernier, la Sarl Hana Micron Vina (République de Corée) a inauguré une usine de semi-conducteurs à Bac Giang. Il s'agit du premier projet de fabrication de semi-conducteurs au Nord.



Ensuite, en octobre, la plus grande usine de semi-conducteurs au monde du groupe sud-coréen Amkor a été inaugurée à Bac Ninh avec un investissement total qui devrait s’élever en 2035 à 1,6 milliard de dollars.



En juin dernier, le groupe vietnamien N&G et le groupe sud-coréen SEIN I&D ont signé un contrat de coopération sur l'investissement dans la construction d'un complexe intitulé Techno Park Vietnam-République de Corée à l'intérieur de la zone de la sous-traitance industrielle HANSSIP.

Le ministère du Plan et de l'Investissement participe à l'élaboration d'un projet de développement des ressources humaines pour former 50.000 ingénieurs d'ici 2030.

Récemment, le Centre national d'innovation (NIC) du ministère du Plan et de l'Investissement a signé un protocole d'accord avec trois grands partenaires américains que sont Synopsys, le groupe Cadence Design Systems et l'Université de l'Arizona, afin de développer des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs et de promouvoir la capacité de concevoir et de développer des puces semi-conductrices au Vietnam.



Conscient de l'importance de la formation des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs, le gouvernement a confié aux ministères du Plan et de l'Investissement et de l'Information et de la Communication, et aux secteurs concernés, la tâche d'élaborer un programme d'action visant à développer activement cette industrie au Vietnam, en élaborant un projet pour former 50.000 ingénieurs d'ici 2030. -VNA