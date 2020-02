Hanoï (VNA) - Dès l’apparition du nouveau coronavirus au Vietnam, fin janvier, le groupe Saigontourist a créé un comité de pilotage de prévention et de lutte contre cette épidémie.

Le groupe Saigontouristest apprécié pour la qualitéde ses services. Photo : Saigontourist/CVN

Face à l’épidémie de COVID-19, Saigontourist a montré toute sa détermination afin de bien protéger ses clients, employés et cadres. Son comité anti-COVID-19 a ainsi déployé de nombreuses actions au niveau de ses unités membres (hôtels, zones de villégiature, agences de voyages, restaurants, espaces de loisirs, de foires et de conférences). Ses unités membres ont été dotées d’équipements nécessaires pour protéger tous leurs clients et employés. Des campagnes d’information sont également lancées.



Le groupe s’est focalisé sur l’amélioration de la qualité de ses produits et services et sur le renforcement des mesures de sécurité pour ses clients de manière à les rassurer. Ces mesures ont été fortement appréciées.

Saigontourist soigne son image à l’international. Photo : Saigontourist/CVN

Saigontourist a également lancé un programme où toutes les unités du groupe appliquent des politiques de prix flexibles, des campagnes promotionnelles et un service après-vente efficace. C’est à ce jour l’une des plus importantes campagnes de relance du groupe.



Présent aux rendez-vous importants



Ce groupe soigne son image auprès de ses clients à travers ses partenaires, les médias et les plus grands salons internationaux dédiés au tourisme. Ainsi, Saigontourist sera présent au Salon international du tourisme de Berlin (ITB) en Allemagne du 4 au 9 mars, au Festival "Les journées de Hô Chi Minh-Ville à Aichi" du 10 au 12 avril, au Salon international du tourisme de Bombay en Inde (du 15 au 17 avril), au Festival "les Journées de Hô Chi Minh-Ville en République de Corée" en mai, au Salon international du tourisme d’Asie à Singapour (en octobre), au Salon international des croisiéristes maritimes aux États-Unis (en octobre), ou encore au Salon international du tourisme WTM au Royaume-Uni (novembre).

Des clients fidèles du voyagiste Saigontourist. Photo : Saigontourist/CVN

Lors d’autres événements et foires touristiques, le groupe fera du marketing en présentant des destinations sûres et attractives à Hô Chi Minh-Ville et, plus largement, au Vietnam.



Créé le 1er août 1975, Saigontourist est un groupe touristique de premier plan au Vietnam, qui gère plus de 100 hôtels, zones de villégiature, restaurants, voyagistes et parcs d’attractions.



Ce groupe sert plus de 3 millions de visiteurs chaque année. Il a établi des relations avec des dizaines de milliers de partenaires dans et hors du pays. Son chiffre d’affaires annuel est d’environ 22.500 milliards de dông dont 5.000 milliards de dôngs de bénéfices. Il contribue au budget de l’État à hauteur de 4.500 milliards de dôngs/an. -VNA/CVN