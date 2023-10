Les spectaculaires rizières en terrasses à Sa Pa fascinent les touristes. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Depuis son exploration en 1903 par les Français, Sa Pa a traversé l’histoire pour devenir progressivement un haut lieu du tourisme du Vietnam. Une kyrielle d’activités est organisée cette année pour célébrer son 120e anniversaire.



La zone touristique de Sa Pa, province de Lào Cai (Nord), a été initialement construite pour servir de résidence de villégiature. Cependant, elle a subi d’importants dégâts peu de temps après, notamment en raison de problèmes liés à son aménagement urbain qui ont altéré sa beauté naturelle.

Le 1er décembre 2017, le Premier ministre a signé une décision reconnaissant Sa Pa comme zone touristique nationale. Depuis lors, la province de Lào Cai met en œuvre sa stratégie de développement, concrétisant sa vision pour 2030 avec une orientation à l’horizon 2050. Selon cette vision, Sa Pa deviendra progressivement une zone touristique de classe internationale, parallèlement au développement de la marque touristique Fansipan - Sa Pa. La zone touristique de Sa Pa sera étendue vers la zone de Y Ty - Bat Xat afin de pleinement exploiter le potentiel de la région dans les années à venir. Cette planification permettra de placer Sa Pa au cœur du triangle touristique le plus important de la province de Lào Cai, comprenant la ville de Lào Cai, la zone touristique nationale de Sa Pa, et la zone de Bat Xat, contribuant activement au développement de l’industrie touristique de la province.

La diversité ethnique et culturelle constitue un élément clé que Sa Pa s’engage à préserver et valoriser. Photo : VNA/CVN

De ce fait, les autorités locales ont mis en avant deux secteurs importants dans la stratégie de développement de la province : les infrastructures et le tourisme. Il est essentiel de mettre davantage l’accent sur le tourisme à Sa Pa pour en faire une destination prisée non seulement des touristes locaux mais aussi des visiteurs internationaux.

Destination populaire

Les efforts déployés ces dernières années ont commencé à porter leurs fruits lorsque Sa Pa a figuré à plusieurs reprises dans des listes prestigieuses de destinations touristiques, tant au niveau national qu’international. Elle a ainsi été classée parmi les neuf destinations les plus prisées au monde et parmi les cinq les plus attrayantes du Vietnam. Cette région montagneuse est fréquemment citée dans les sélections des meilleures destinations touristiques du pays par des sites web et des magazines de voyage tels que TripAdvisor’s Choice ou Huffington Post (États-Unis), entre autres.

Ses magnifiques rizières en terrasses ont également été honorées par le magazine américain Travel Leisure, qui les a incluses parmi les sept plus beaux champs en terrasses d’Asie et du monde. Le prestigieux magazine britannique Lonely Planet Traveller a même consacré un article à Sa Pa en tant que "destination incontournable" pour les séjours au Vietnam.

Au fil de ses 120 ans d’histoire, Sa Pa a finalement retrouvé son statut de station de montagne de renommée nationale et internationale. Malgré son développement rapide, cette région s’efforce de préserver et mettre en valeur ses valeurs culturelles originales, car son patrimoine culturel authentique et ses paysages pittoresques constituent des éléments clés pour garantir un développement durable.

Partie d’une zone à fort potentiel touristique découverte par les Français, Sa Pa s’engage à consolider sa réputation en tant que l’une des destinations de montagne les plus spectaculaires au monde. - CVN/VNA