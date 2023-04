Église au centre-ville de Sapa. Photo: Vnexpress

Lao Cai (VNA) - Aller à Sapa pour gavir le Fansipan est l'une des expériences préférées des touristes dans le monde pour faire de l'exercice.

Le 11 avril, Booking, une application de réservation avec des partenaires de plus de 220 pays et territoires, a annoncé les 5 destinations les plus appréciées des sportifs dans le monde. Sapa est le seul représentant du Vietnam dans la liste.

En venant à Sa Pa, les visiteurs sont non seulement satisfaits des paysages naturels, mais ont également la possibilité de pratiquer des sports et d'améliorer leur santé grâce à la conquête du pic Fansipan.

Située à plus de 3.143 m d'altitude, cette plus haute montagne de la chaîne Hoang Lien Son est aussi connue sous le nom de "Toit de l'Indochine". Conquérir ce sommet est le rêve de nombreux trekkeurs du monde entier. Sur le chemin, les visiteurs verront des montagnes majestueuses, des forêts vierges avec une flore et une faune diversifiées, d'innombrables arbres anciens et des fleurs rares telles que des orchidées.

En plus du trekking, Sapa possède également de nombreuses attractions dont sa cuisine unique et la culture traditionnelle de ses ethnies.

Le sondage a été mené par Booking auprès de plus de 24 000 adultes de 32 pays et territoires, où figure le Vietnam, pour sélectionner des destinations qui offrent à la fois de beaux paysages et offrent des expériences qui permettent aux voyageurs de faire de l'exercice, d'améliorer leur santé. Par ailleurs, ces lieux doivent aussi leur apporter de nouvelles expériences.

Plus de 54% des Vietnamiens interrogés ont déclaré que le tourisme expérientiel pour améliorer la santé faisait partie de leur plan de sorties en 2023. - CPV/VNA