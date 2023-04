Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a signé une décision approuvant la politique d'investissement dans le projet d'investissement dans la construction des tronçons Rach Soi-Ben Nhat et Go Quao-Vinh Thuan de la route Ho Chi Minh.



Le projet concerne environ 51,82 km dans les provinces de Kien Giang et Bac Lieu (Sud).







Le tronçon Rach Soi-Ben Nhat fera une longueur de 11,2 km. Son point de départ se situera dans le district de Chau Thanh, province de Kien Giang, et son point final dans le district de Giong Rieng, province de Kien Giang.



Le tronçon Go Quao-Vinh Thuan fera quant à lui une longueur de 40,62 km. Son point de départ se situera dans le district de Go Quao, province de Kien Giang, et son point final dans le district de Vinh Thuan, province de Kien Giang.



Environ 26 ponts seront construits dans le cadre de ce projet, dont l’investissement total est estimé à 3.904,66 milliards de dongs.



La période de mise en œuvre du projet va de 2022 à 2025.-VNA