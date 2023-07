Panorama de la réunion. Photo: VNA



Can Tho (VNA) - Une réunion consacré à des projets pour le développement durable du delta du Mékong en s’adaptant au changement climatique (Mekong DPO) a eu lieu le 15 juillet dans la ville de Can Tho.



Cette réunion a été présidée par le ministère du Plan et de l’Investissement. Elle a réuni des représentants de la Banque asiatique de développement (BAD), de l'Agence française de développement (AFD), la Banque d'import-export de République de Corée (KEXIM), de la Banque allemande KfW, de la Banque mondiale (BM), et de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), ainsi que ceux de villes et provinces du delta du Mékong.



Le ministère des Transports, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les 13 localités du delta du Mékong ont élaboré 16 projets proposés pour Mekong DPO (Mekong Development Policy Operation), avec un investissement total d'environ 94.328 milliards de dongs, dont 66.282 milliards de prêts étrangers.



Selon le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Tran Quoc Phuong, actuellement, le gouvernement élabore une résolution sur ces 16 projets afin de mobiliser des aides publiques au développement et des prêts étrangers à taux préférentiels. Le vice-ministre a ensuite demandé aux localités de finaliser rapidement les projets proposés de façon qu’ils répondent aux normes de développement durable et d’adaptation au changement climatique...



Lors de la réunion, les représentants de KEXIM ont affirmé que cette banque parrainerait 4 projets sur 16. La banque a convenu avec le ministère du Plan et de l'Investissement d'accélérer le processus de mise en œuvre des projets en résolvant rapidement les procédures des deux côtés.-VNA