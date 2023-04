Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La conférence en ligne entre le gouvernement et les localités et la réunion périodique de mars du gouvernement ont été ouvertes ce lundi matin, sous l’égide du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a noté que le pays avait mis en œuvre les tâches, les solutions et s’était efforcé d'atteindre les objectifs fixés, conformément aux résolutions, conclusions et orientations du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement dans le contexte de la poursuite du règlement des conséquences de la pandémie de COVID-19, d’une concurrence féroce entre les grands pays, d’une chute de l'économie mondiale, d’un resserrement des politiques monétaires,... La taille de l'économie nationale reste encore modeste, un petit changement de l'extérieur peut laisser un grand impact à l'intérieur, a-t-il affirmé.

Au cours des dernières années et au cours du premier trimestre 2023 «Nous avons essentiellement atteint des objectifs majeurs : maintenir la stabilité macroéconomique, contrôler l'inflation, promouvoir la croissance, assurer les grands équilibres de l'économie, maintenir la stabilité politique, la défense, la sécurité, l'ordre et la sécurité sociale, et renforcer l'intégration. La vie matérielle et spirituelle de la population ne cesse de s'améliorer. Les Nations Unies viennent d'annoncer le classement "Global Happiness Index" où le Vietnam a gagné 12 places », a précisé M. Chinh.

Le chef du gouvernement a aussi cité des difficultés et défis comme les difficultés du processus de reprise des entreprises après le COVID-19, les défis se posant pour les marchés de l'immobilier, des capitaux et des obligations d'entreprises ; l'approvisionnement de médicaments, produits biologiques et fournitures médicales laissant à désirer ; la lenteur dans le décaissement des fonds publics…



La conférence en ligne entre le gouvernement et les localités et la réunion périodique de mars du gouvernement discutent de la situation socio-économique en mars et de trois premiers mois de 2023, de la mise en œuvre de la Résolution 01 du gouvernement, du Programme de redressement et de développement socio-économique et de trois Programmes cibles nationaux du pays. Ils portent aussi sur l'allocation et le décaissement des fonds publics ainsi que les tâches et solutions pour le développement socio-économique au deuxième trimestre 2023 et dans les temps à venir. Ils évaluent les résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique et du budget de l'Etat en 2022. –VNA