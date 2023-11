Le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Binh, Hô An Phong, remet des cadeaux aux autorités du groupe des villages de Lang Khang, district de Bua La Pha, province de Kham Muon. Photo: VNA



Quang Binh (VNA) - Les délégations des provinces de Quang Binh (Vietnam) et de Kham Muon (Laos) et les unités parrainantes ont offert mercredi 22 novembre des cadeaux et inauguré et remis les travaux de génie civil aux autorités et aux habitants du groupe des villages de Lang Khang, district de Bua La Pha, province de Kham Muon.

Il s'agit d'une activité dans la série d'activités de jumelage des groupes résidentiels des deux côtés de la frontière, contribuant ainsi à construire et à renforcer les relations étroites entre les pays du Vietnam et du Laos en général et les autorités et les peuples frontaliers en particulier.

Le commandement des gardes-frontières de la province de Quang Binh a inauguré et remis le projet "Lumière de la frontière" et la porte d'accueil des frontaliers du groupe des villages de Lang Khang. Les projets ont été mis en œuvre grâce aux efforts conjoints et au soutien des gardes-frontières de Quang Binh, des sponsors, et des contributions des personnes des deux côtés de la frontière, pour une valeur totale du projet d'environ 250 millions de dông.

Pour aider les habitants locaux à améliorer leur qualité de vie et leur développement socio-économique, à cette occasion, les gardes-frontières, le Service de la Santé, celui de l'Information et de la Communication, celui de l'Agriculture et du Développement rural, les douanes et la police de Quang Binh... ont également offert des cadeaux aux ménages et aux étudiants dans des circonstances particulièrement difficiles, organisé un examen médical gratuit et une distribution de médicaments pour les habitants du village. La valeur totale des activités est supérieure à 700 millions de dôngs.

Ces activités significatives humanitaires sont des symboles de solidarité et de coordination étroite entre les deux provinces de Quang Binh et de Kham Muon, contribuant à resserrer davantage les relations traditionnelles d'amitié et de solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis et les deux Etats en général, entre les forces de protection des frontières et les populations des provinces de Quang Binh et Kham Muon en particulier, a déclaré le colonel Trinh Thanh Binh, commandant du commandement des gardes-frontières de la province de Quang Binh. -VNA