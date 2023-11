Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a signé pour promulgation la résolution n°103/2023/QH15 sur le plan de développement socio-économique de 2024, fixant une série d’objectifs majeurs dont un taux de croissance du PIB de 6,0 à 6,5%.

Photo: VNA





Le plan se fixe l’objectif global de continuer à donner la priorité à la croissance associée au renforcement et au maintien de la stabilité macroéconomique, au contrôle de l’inflation et à la garantie des grands équilibres de l’économie.



Il vise également à accélérer et à créer des changements plus positifs dans la mise en œuvre de percées stratégiques, la restructuration de l’économie associée au renouvellement du modèle de croissance, l’amélioration de la productivité, de la qualité, de l’efficacité, de la compétitivité et de la capacité endogène de l’économie.



Le plan s’assigne également l’objectif d’éliminer les goulots d’étranglement institutionnels et politiques ; de libérer les ressources ; de gérer efficacement les empêchements pour développer des marchés stables, sûrs, sains et durables ; d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des lois, des politiques et de l’exercice des fonctions publiques ; d’accélérer les projets d’infrastructure nationaux clés.

Il prévoit d’accélérer la réforme administrative, d’améliorer l’environnement des investissements et des affaires, d’accroître l’attraction des investissements sociaux, le partenariat public-privé, de mettre en place des mécanismes et politiques spécifiques pour créer des percées dans l’attraction sélective des investissements étrangers.

Le plan préconise de prêter attention au développement intégral et harmonieux des domaines de la culture, de la société, de l’éducation et de la santé, au même titre que le développement économique ; d’attacher de l’importance à l’assurance de la sécurité sociale, à la réduction durable de la pauvreté, à l’amélioration de la vie de la population, et aux soins des bénéficiaires des politiques sociales.

Il cible l’objectif de gérer strictement et d’utiliser efficacement les terres et les ressources, de mettre en œuvre de manière proactive des mesures de prévention et de lutte contre catastrophes naturelles et de réponse aux changements climatiques.

Le plan vise à continuer à améliorer et à rendre l’appareil du système politique compact, efficace, à rationnaliser l’effectif du personnel en lien avec la réorganisation, l’amélioration de la qualité du contingent de cadres, fonctionnaires et employés ; à accélérer la réforme administrative, la réforme judiciaire ; à prévenir et à combattre radicalement la corruption, les pratiques malsaines et la gabegie.

Il a également pour objectif de consolider et de renforcer la défense et la sécurité nationales, de maintenir fermement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale ; d’assurer la sécurité politique, l’ordre et la paix sociaux ; d’améliorer l’efficacité des affaires extérieures et de l’intégration internationale ; de préserver un environnement pacifique et stable et de créer des conditions favorables pour le développement national.

Les indices principaux pour 2024 sont les suivants : la croissance du PIB devrait atteindre 6,0 à 6,5 %, le PIB par habitant environ 4.700 à 4.730 dollars, le ratio de l’industrie de transformation et de fabrication au PIB environ 24,1 à 24,2%, la hausse de l’indice des prix à la consommation 4,0 à 4,5%, la croissance de la productivité du travail 4,8 à 5,3%, le taux de main-d’œuvre qualifiée environ 69%, le taux de pauvreté multidimensionnelle en baisse de plus de 1%, la couverture santé 94,1% de la population.

L’Assemblée nationale a indiqué approuver pour l’essentiel les tâches et les solutions présentées par le gouvernement, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, l’Audit d’État, et celles recommandées par les organes de l’Assemblée nationale, et demander en même temps au gouvernement et aux organes concernés de bien mettre en œuvre les principales tâches et solutions. – VNA