A l'aéroport international de Noi Bai. Photo : CTV/Vietnam+



Hanoï (VNA) – Selon un avis du bureau du gouvernement, le 9 décembre dernier, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a présidé une réunion sur la reprise des vols commerciaux internationaux réguliers.



Le vice-Premier ministre a affirmé que mettant en œuvre la stratégie de s'adapter en toute sécurité et de manière flexible au COVID-19 et de contrôler efficacement l'épidémie, la reprise des vols internationaux telle que prévue par le ministère des Transports est nécessaire mais il faut assurer un contrôle efficace du COVID-19.



Le vice-Premier ministre a approuvé le plan de rétablissement des vols internationaux réguliers avec des lieux ayant un niveau de sécurité élevé, qui sont, à priori, Pékin/Guangzhou (Chine), Tokyo (Japon), Séoul (République de Corée), Taipei (Taïwan - Chine), Bangkok (Thaïlande), Singapour, Vientiane (Laos), Phnom Penh (Cambodge), San Francisco/ Los Angeles (États-Unis), sur la base des instructions du ministère de la Santé sur les mesures sanitaires de prévention de l’épidémie pour les arrivants au Vietnam, garantissant la sécurité et l'efficacité. La période pilote commencera le 1er janvier 2022.



Le vice-Premier ministre a ordonné aux ministères de la Santé, des Affaires étrangères, de la Sécurité publique, de l’Information et de la Communication de préparer rapidement les instructions et les conditions nécessaires. -VNA