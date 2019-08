Hanoï, 8 août (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce a prolongé le délai pour décider de l’application d'une enquête antidumping contre les bobines et tôles en acier au carbone laminées à froid venues de Chine.

Photo: VNA



Selon le ministère, l'Autorité des recours commerciaux du Vietnam (Trade Remedies Authority) avait reçu le 3 mai un document demandant d’imposer des mesures antidumping contre ces produits chinois.

Le 20 juin, l’autorité a publié une note officielle affirmant que le document était complet et conforme aux règles énoncées dans la Loi sur la gestion du commerce extérieur.

Conformément à la clause 2 de l'article 70 de la loi, dans les 45 jours suivant l'annonce de la validité de ce document et sur la base de la demande formulée par l'Organe d'enquête sur les recours commerciaux, le ministre de l'Industrie et du Commerce décidera du lancement d'une enquête ou non pour imposer des mesures antidumping.

Dans certains cas spéciaux, la décision peut être différée une fois, et ce pour une durée maximale de 30 jours.

En ce qui concerne ces bobines et tôles en acier au carbone laminées à froid venues de Chine, le ministère a décidé de prolonger le délai pour examiner à fond le document.

La décision finale sera rendue le 3 septembre. -VNA