Dakar (VNA) - Le Service commercial du Vietnam en Algérie, chargé simultanément de la Gambie, du Mali, du Niger, du Sénégal et de la Tunisie, s'est coordonné avec la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar pour organiser le 14 décembre, en présentiel et en ligne, une conférence commerciale entre le Vietnam et le Sénégal L’événement a attiré une cinquantaine d'entreprises des deux pays opérant dans de nombreux domaines différents, qui ont posé de nombreuses questions sur les perspectives de marché, les produits, les politiques commerciales, les questions tarifaires, les paiements, la recherche de partenaires, les demandes de visa...Lors d’une séance commerciale qui a suivi la conférence, des entreprises vietnamiennes ont trouvé des importateurs pour leurs produits tels que riz, poivre, café, thé, confiseries, jus, huile de cuisson, ordinateurs, composants, pièces automobiles... et des fournisseurs sénégalais de noix de cajou et d'arachides brutes.En 2022, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 70,60 millions de dollars. Les principaux produits exportés du Vietnam vers le marché sénégalais comprennent le poivre (6,69 millions de dollars), les confiseries et produits céréaliers (5 millions de dollars), les légumes (3,82 millions de dollars), le textile-habillement (3,27 millions de dollars), les produits aquatiques (2,77 millions de dollars), le riz (1,7 millions de dollars), les véhicules et pièces détachées (469 971 dollars), entre autres.En sens inverse, le Vietnam a importé du Sénégal des noix de cajou brutes (32,65 millions de dollars), du coton (964 000 dollars), des produits aquatiques (405 000 dollars), des aliments pour animaux (191 000 dollars) et des matières premières de qualité. - VNA