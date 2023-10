Tokyo (VNA) – Le Forum des intellectuels vietnamiens au Japon 2023 (Vietnam Summit in Japan 2023) a ouvert ses portes le 15 octobre à l'Université de Tokyo, à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.Cet événement est organisé tous les deux ans par trois organisations, à savoir le Réseau universitaire vietnamien au Japon (VANJ), la Communauté des experts vietnamiens au Japon (VPJ) et l'Association vietnamienne des jeunes et des étudiants au Japon (VYSA).Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a souligné que ces dernières années, la communauté vietnamienne au Japon s'était développée très rapidement, comptant actuellement près de 500.000 personnes, ce qui en fait la deuxième communauté étrangère au Japon.L'ambassadeur a exprimé sa conviction que les discussions autour du thème du forum "Le courant du temps - Vers l'avenir" mettraient en lumière la nécessité d'une coopération entre les deux pays dans les années à venir. La coopération scientifique et technologique, ainsi que le développement de l'intelligentsia vietnamienne au Japon, contribueront grandement à la création d'un nouveau pilier de développement dans les relations bilatérales : la coopération dans les sciences, les technologies et l'innovation.Dans son discours adressé au forum, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a estimé que les sujets de coopération en matière d'investissement, de promotion de l'innovation, de développement socio-économique durable et de transfert de technologies entre le Vietnam et le Japon étaient d'une grande importance.Selon lui, les activités du Forum bénéficient d'un grand soutien de la part d'experts, d'intellectuels et de politiciens japonais, et jouent le rôle de passerelle dans l'approfondissement des relations bilatérales, tant dans le passé que dans l'avenir.Le vice-ministre des Sciences et Technologies, Bui The Duy, a hautement apprécié la contribution de l'intelligentsia vietnamienne au Japon, qui mène toujours des activités concrètes en faveur de la patrie, telles que des consultations politiques, des soutiens à la formation et des forums.Lors de la séance plénière portant sur les 50 ans des relations entre le Vietnam et le Japon, le recteur de l'Université Vietnam-Japon, Furuta Motoo, a souligné que, grâce à son développement rapide, le Vietnam n'était plus seulement un pays en développement fournissant une main-d'œuvre à bas coût pour le Japon, mais disposait également de tous les fondements et conditions nécessaires pour entretenir des relations bilatérales de "partenariat égal".Dans le cadre du Forum, de nombreuses activités ont eu lieu le 15 octobre, telles qu'une exposition scientifique, technologique et commerciale entre le Vietnam et le Japon, ainsi que neuf séances de discussion sur divers sujets, tels que les orientations pour les Vietnamiens au Japon, la technologie des puces électroniques, le Vietnam et son objectif de zéro émission nette d'ici 2050... -VNA