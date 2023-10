L'ANT du Vietnam et Traveloka ont signé un protocole d'accord pour renforcer les partenariats public-privé en faveur du développement durable du secteur touristique vietnamien. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une conférence sur la coopération public-privé dans la gestion et le développement des destinations touristiques a eu lieu dans la matinée du 31 octobre à Hanoï sous l'égide de l'Autorité nationale du tourisme (ANT) du Vietnam (rattaché au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) et la plateforme de voyage Traveloka.S'exprimant lors de la conférence, le directeur adjoint de l'ANT du Vietnam, Ha Van Sieu, a déclaré que la gestion et le développement des destinations visaient à créer un environnement touristique sain, à instaurer un label et à renforcer l'attractivité et la compétitivité du tourisme auxquels intéresse le gouvernement.Grâce à l'intérêt du gouvernement et à la participation des localités et des entreprises, l'image du tourisme vietnamien devient progressivement plus attractive et conviviale auprès des des touristes. Aux côtés des destinations qui ont affirmé leurs labels comme Hanoï, Hô Chi Minh Ville, Nha Trang, Da Nang, Ha Long..., de nouvelles destinations affirment peu à peu leur position. On peut citer la ville située sur le fleuve Han connue comme « la principale destination d'événements et de festivals d'Asie » associée au Festival international de feux d'artifice de Da Nang chaque été ; la ville de Hoi An honoré du titre de « Première destination culturelle d'Asie 2019 », la province de Quang Ninh, le plus grand centre touristique du pays avec des projets à grande échelle pour devenir une destination moderne et de luxe...Lors de la conférence, l'ANT du Vietnam et Traveloka ont signé un protocole d'accord pour renforcer les partenariats public-privé en faveur du développement durable du secteur touristique vietnamien. Traveloka souhaite promouvoir la transformation numérique et le tourisme durable à travers le partage des connaissances et des projets collaboratifs, devenant ainsi un partenaire de confiance à long terme du Vietnam.A cette occasion, le comité d'organisation a annoncé des publications faisant la promotion des destinations touristiques à Binh Thuan et Quang Ninh, soutenues par Traveloka.Le Vietnam a accueilli en octobre 1,11 million de visiteurs internationaux, portant le nombre total de visiteurs étrangers enregistré au cours des 10 derniers mois à 10 millions. Les revenus totaux du tourisme sont estimés à 582,6 billions de dongs. –VNA