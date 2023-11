Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le 4 novembre 2023, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé un télégramme officiel sur la mise en œuvre de tâches urgentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant à faire retirer le "carton jaune" de la Commission européenne (CE).



Selon ce document, la 4e inspection de la CE (du 10 au 18 octobre 2023) montre qu’au Vietnam, il existe encore de nombreuses faiblesses qui sont lentement surmontées, parmi lesquelles la traçabilité des produits de la pêche.



Dans le télégramme officiel, le Premier ministre souligne que si les lacunes ne sont pas résolues rapidement, le risque que la CE passe de l’avertissement « carton jaune » au « carton rouge » est très élevé.



Le Premier ministre demande de montrer une plus forte détermination pour faire supprimer le « carton jaune », pour le bien du pays et pour garantir les intérêts du peuple, développer une pêche durable, responsable et intégrée à l’échelle internationale. La tâche spécifique est de faire retirer le « carton jaune » de la CE lors de la 5e inspection (prévue à la fin du deuxième trimestre 2024).



Concernant la confirmation, la certification et la traçabilité des produits de la pêche, le télégramme officiel exige que 100% des navires de pêche d'une longueur de 15 mètres ou plus doivent charger ou décharger leurs produits dans les ports de pêche, être surveillés et tracés (répondant aux exigences en matière de journal d'exploitation, de données VMS...).



Il est obligatoire de se conformer aux réglementations sur la confirmation et la certification des produits de la pêche, d'examiner les entreprises exportant des produits de la mer vers le marché européen afin de s’assurer que leurs documents sont complets et légaux, de traiter strictement les violations, de finaliser et mettre en service le système de traçabilité électronique…



Le logiciel de traçabilité électronique des produits de la mer est investi par la Direction des Pêches depuis 2017. Grâce à une mise en œuvre pilote dans certaines localités, les experts ont tiré de précieuses leçons pour perfectionner les processus et les techniques en vue d’une application généralisée dans tout le pays.



Cela apportera non seulement une contribution importante aux efforts visant à faire retirer le « carton jaune » de la CE, mais surtout améliorera la gestion de la pêche pour qu’elle soit durable et efficace.



La Direction des Pêches discute avec les unités fournissant des équipements de surveillance des navires du partage de la localisation et des coordonnées de ces équipements avec le système de traçabilité électronique, afin de garantir l'exactitude des lots de filets et des zones de pêche…-VNA