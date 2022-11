Dans un supermarché en Thaïlande. Photo: AFP/VNA



Bangkok (VNA) - Ces dernières années, les produits vietnamiens ont été de plus en plus bien accueillis par les Thaïlandais, en particulier le café, les fruits et les objets artisanaux.

Cependant, le potentiel de ces produits n'a pas été pleinement exploité en raison du manque d'orientations de développement.

Selon Nguyên Thanh Huy, attaché commercial du Vietnam en Thaïlande, l'accès au marché thaïlandais nécessite une stratégie spécifique.

Le Bureau du Commerce du Vietnam en Thaïlande s'est activement coordonné avec les unités relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce pour soutenir la promotion du commerce, le développement du marché et protéger les intérêts des entreprises vietnamiennes en Thaïlande. Il a également mis en œuvre de nombreux programmes et participé à des événements en Thaïlande pour présenter des produits vietnamiens. En outre, il a coordonné la résolution de nombreux litiges commerciaux, aidé plusieurs entreprises à vérifier les informations sur des partenaires...

Ses efforts ont contribué à favoriser les exportations vietnamiennes vers la Thaïlande, lesquelles ont atteint 5,5 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année, en hausse de 26,7% par rapport à la même période de l'an dernier.

Dans les temps à venir, le Bureau du Commerce du Vietnam en Thaïlande diversifiera ses activités de promotion pour aider les produits vietnamiens à renforcer leur présence sur le marché thaïlandais.

Le Bureau met en œuvre actuellement un plan visant à tirer parti des plateformes de commerce électronique, des réseaux sociaux et de la technologie pour se coordonner avec des détaillants thaïlandais réputés afin de créer des programmes et des campagnes de promotion des produits vietnamiens... -VNA