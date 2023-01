Photo : VietnamPlus

Hanoï (VNA)- Une conférence pour faire le bilan du projet "Renforcement du partenariat pour la conservation des espèces menacées d'importance mondiale au Vietnam" a eu lieu le 28 décembre, à Hanoï.

L’événement a été organisé par l’Administration vietnamienne de l’environnement (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement).

Selon le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Vo Tuan Nhan, chef du Comité de pilotage du projet, le Vietnam est l'un des pays à forte biodiversité dans le monde, mais la conservation se heurte actuellement à de nombreux défis.

Selon le 6e rapport national à la Convention sur la diversité biologique, le Vietnam compte environ 51.400 espèces déjà identifiées dont 20.000 espèces végétales terrestres et aquatiques ; 10.900 espèces animales terrestres ; 2.000 espèces d'invertébrés et poissons d'eau douce, outre plus de 11.000 autres espèces marines.

Hoang Thi Thanh Nhan, directrice adjointe du Département de la conservation de la nature et de la biodiversité, relevant de l’Administration vietnamienne de l’environnement, a déclaré que le projet avait été mis en œuvre par le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement depuis le mois d'août 2019 au mois de décembre 2022.

Financé par le Fonds pour l'environnement mondial via la Banque mondiale, l'objectif du projet est de protéger les espèces menacées en réduisant les menaces de la pêche, du commerce et de la consommation illégaux, grâce à un mécanisme de coopération multipartite.

Le projet a édifié et développé un forum de partenariat pour connecter les efforts et promouvoir le rôle des partenaires nationaux et internationaux dans la protection de la faune.-VNA